قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تونس تحظى بدعم كامل من القيادة السياسية والحكومة والرأي العام المصري، لافتًا إلى أن المصريين جميعًا متفاعلون مع المسار التصحيحي الجديد الذي تنتهجه الدولة التونسية ويضطلع به الرئيس قيس سعيّد.



وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أن مصر تتمنى نجاح تونس في المسار التصحيحي، ومستعدة لتقديم الدعم الكامل لما تحتاجه تونس في اللحظة الراهنة، قائلًا إن الأمر يظهر بشكل واضح خلال زيارة سامح شكري، وزير الخارجية، إلى تونس اليوم الثلاثاء.



ولفت إلى أن الرسالة الداعمة التي نقلها «شكري» تؤكد الأمر بتفصيله في كل المجالات والمسارات، معلقًا: «تونس رقم هام في استقرار المنطقة، والإجراءات المتخذة نقلة أفضل نحو الأمام واستعادة مؤسسات الدولة ومشروع الدولة الوطنية والأمل للشعب التونسي».



وأشار مدير المركز المصري للفكر إلى أن «نظام الرئيس التونسي يكافح الفساد ويرسي القواعد لحياة سياسية مستقرة تلبي طموحات الشعب وتقتحم المشكلات المتراكمة بشجاعة وقرارات مُفَعلة بشكل إيجابي»، موضحًا أن أجندة عمل «سعيّد» مليئة بالإصلاحات.



وتوقع أن تتجه تونس نحو مشهد أفضل وأكثر استقرارًا، معربًا عن تفاؤله بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح والوطني؛ لأن الشعب التونسي ناضج وواعٍ وسيتمكن من الخروج من اللحظة الفارقة الحالية بنجاح.



وذكر «عكاشة» أن اتساع دائرة تأييد الرأي العام لقرارات الرئيس التونسي سيساهم في التغلب على التحديات، مشيرًا إلى أن قرارات «سعيّد» بتعيين مجموعة من الشخصيات يؤدي إلى تجاوز إخفاقات الماضي بمستقبل وغد أفضل، وبشكل يقطع الطريق أمام أي شكل من أشكال العرقلة والتعطيل.







وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن وزير الخارجية سامح شكري قد توجه صباح اليوم، ٣ أغسطس الجاري، إلى الجمهورية التونسية، حاملًا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.



هذا، وقد نقل الوزير شكري، خلال لقائه مع الرئيس قيس سعيد، تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس التونسي، مُعربًا عن تضامن مصر ودعمها لـ«سعيّد» في جهوده الرامية للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي الشقيق في الاستقرار والنماء، على نحو يصون مؤسسات الدولة الوطنية، ويحفظ مقدرات شعبها وإرادته الحرة.