رئيس نقابة الصناعات الغذائية: تحقيق الأمن الغذائي من أولويات الجمهورية الجديدة

وجه خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية عضو مجلس شيوخ نائب رئيس اتحاد عمال مصر، شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بملف الصناعات الغذائية ومساعي النهوض به من أجل نمو الاقتصاد المصري خاصة عقب افتتاح المدينة الصناعية الغذائية (سايلو فودز)، اليوم الثلاثاء، بمدينة السادات في المنوفية، مشيرا إلى أن تحقيق الأمن الغذائي من أولويات الجمهورية الجديدة.



وأعرب عيش - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - عن تأييده لخطوات وقرارات الرئيس السيسي بتطوير الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن هذه الخطوات سوف تتسبب في ضخ كثير من الأموال وتوفير العديد من فرص العمل وتدريب عمال هذه الشركات، فضلا عن تصدير منتجات تلك الشركات للأسواق الخارجية الأمر الذي سيؤدي لوصول الكثير من النقد الأجنبي والذي سيؤثر إيجابيا على اقتصاد وعمال مصر.



وحول الزيادة السكانية، أضاف أن هذه المشكلة تؤرق الدولة المصرية، لذلك لابد أن يكون هناك دور توعوي للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لأنه يمثل حوالي 30 مليون عامل، من أجل توعية العمال بالقطاع العام والخاص والاستمثاري بمخاطر تفاقم هذه المشكلة.



ولفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أنه لابد من تحديد النسل من أجل نهوض الدولة، موضحا أن هذه المسؤولية تقع على عاتق المواطنين واتحاد العمال بجانب الدولة للقضاء على هذه المشكلة وتحقيق أهدافنا التنموية.