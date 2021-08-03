مفتي إستونيا: الجماعات الضالة استغلت العالم الرقمي لفرض فكرها الشاذ

ثمّن الشيخ إلدر محمد شين، مفتي دولة إستونيا، موضوع مؤتمر دار الإفتاء العالمي الذى تدور مناقشاته حول التحول الرقمي في دور وهيئات الإفتاء في العالم.

وأضاف، خلال مشاركته في جلسة الوفود المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثاني بالمؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية، أن الجماعات الضالة استغلوا العالم الرقمي لفرض كل ما يقدموه في إطار نشر ضلالهم وفكرهم الشاذ.

وأشار إلى أن العلماء تأخروا كثيرا لمواجهة تلك الجماعات الضالة لأسباب مختلفة، مؤكدا أنه يمكننا من خلال الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن نبين لأبنائنا من أبناء الدين الحنيف الصواب من الخطأ.

كما لفت النظر إلى أن الشيوخ والعلماء لهم دور كبير في استخدام الوسائل الحديثة لنشر الإسلام وتعاليمه الصحيحة وتعليم علوم الدين والتحدث مع الشباب بلغتهم.

وانطلق، الإثنين، مؤتمر دار الإفتاء السادس بعنوان "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات التطوير وآليات التعاون"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وشهد مؤتمر الإفتاء عدة جلسات على مدار يومَي المؤتمر، يشارك فيها كبار رجال الدولة، وعدد من العلماء الأجلاء والمفتين من مختلف دول العالم، وعدد من العلماء الأجلاء والمفتين من مختلف دول العالم، ووفود من 85 دولة.

ويتزامن المؤتمر مع انتهاء فترة المفتي الحالي الدكتور شوقي علام في 12 أغسطس.

وفي 24 فبراير الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور شوقي علام، مفتيا لجمهورية مصر العربية حتى 12 أغسطس، وهو تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة.



