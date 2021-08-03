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استطلاعان: مخاوف الأمريكيين تعود للارتفاع بشأن جائحة كورونا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 2:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 2:17 ص

 أظهر استطلاعان حديثان للرأي أن مخاوف الأمريكيين عادت للارتفاع مجددا بشأن فيروس كورونا بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها.
وحسب استطلاع لمؤسسة جالوب الأمريكية للأبحاث الميدانية ونشرت نتائجه اليوم الاثنين ، فإن نحو 45% من الأمريكيين يرون أن وضع جائحة كورونا " كوفيد ـ 19 " يتحسن، وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا عن نسبة 89% تبنوا هذا الرأي في استطلاع أجرته في شهر يونيو الماضي.
كما تعد هذه هي المرة الأولى خلال هذا العام الذي يتراجع معدل تفاؤل الأمريكيين بشأن الوباء، رغم أن نسبة من يعتقدون في التحسن لا تزال أعلى عما كانت عليه في استطلاعات العام الماضي.
وفي سياق متصل كشف استطلاع لجامعة مونماوث الأمريكية اليوم عن أن 65% من الأمريكيين قلقون بشأن الزيادات الجديدة في حالات الإصابة بالفيروس بسبب انخفاض معدلات التطعيم، بالمقارنة بنسبة 57% في يونيو الماضي، كما أعرب 53% عن قلقهم من احتمال إصابة أحد أفراد أسرهم جراء تجدد انتشار الفيروس.
وقال 52% إنهم يؤيدون الاتجاه نحو إعادة ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي.

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