إيران وأمريكا تستأنفان المحادثات لمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي

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بعد أشهر من الجمود، من المقرر أن يعود دبلوماسيون من الولايات المتحدة وأوروبا وإيران إلى فيينا لخوض محاولة أخرى لإنقاذ اتفاقهم النووي المحتضر، فيما تستمر أسعار الطاقة المرتفعة في تهديد الاقتصاد العالمي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران عبر موقع تويتر إنه توجه إلى العاصمة النمساوية لمناقشة اقتراح من الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق التاريخي لعام 2015.

وانهار الاتفاق ببطء بعدما انسحبت واشنطن منه قبل أربع سنوات وأعادت فرض العقوبات على الاقتصاد الإيراني مما دفع إيران إلى تعزيز تخصيبها لليورانيوم.

وترحب الولايات المتحدة بجهود الاتحاد الأوروبي وهي مستعدة لمحاولة حسنة النية للتوصل إلى اتفاق.