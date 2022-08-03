واشنطن: نتوقع استمرار الرد الصيني حتى بعد انتهاء زيارة بيلوسي لتايوان

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن واشنطن تتوقع أن تواصل الصين "الرد على مدى أفق أطول أجلا" حتى بعد انتهاء زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.

ووصف كيربي، الذي شدد على أن زيارة بيلوسي "متسقة تماما مع سياستنا طويلة الأمد بشأن الصين الواحدة"، رد فعل الصين بأنه "للأسف، يتماشى تماما مع ما كنا نتوقعه".

وأضاف: "لا يوجد سبب... أن تحول بكين هذه الزيارة، التي تتسق مع السياسة الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة، إلى نوع من الأزمات، أو تستخدمها كذريعة لزيادة العدوانية والنشاط العسكري في مضيق تايوان أو حوله، الآن أو بعد سفرها (بيلوسي)".

وتابع: "مستعدون لإدارة ما تختار بكين القيام به... لن ننخرط في تهديدات بالقيام بعمل عسكري".