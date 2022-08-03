محافظ بورسعيد يستعرض جهود ومقترحات دعم التنمية وتحسين جودة الحياة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، مع ممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، في إطار الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشاركة التيارات السياسية الحزبية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني في حوار وطني حول أولويات العمل الوطني.

ورحب المحافظ بالحضور، مؤكدا أهمية اللقاء الذي يأتي في إطار دعوة رئيس الجمهورية لعقد حوار وطني مفتوح تشارك به جميع فئات المجتمع، لدعم خطط التنمية وتبادل الرؤى بين مختلف أطياف المجتمع المصري، لتكون الخطوة بمثابة حلقة جديدة تضاف إلى طريق التحول نحو الجمهورية الجديدة، والتعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجه العمل الأهلي والتطوعي، وتعظيم دور ومشاركة مؤسسات المجتمع في الدفع بخطط الدولة التنموية.

واستعرض المحافظ جهود عدد من مؤسسات المجتع المدني بمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن هناك بعض من الجمعيات الأهلية ببورسعيد تشارك في دعم الخطط التنموية التي تقوم بها المحافظة، ولها دور فعال في عدد من القضايا المجتمعية، فضلا عن دورها التوعوي والتثقيفي الهام ودورهم في التواصل المستمر مع المواطنين للمشاركة في تنفيذ مبادرة حياة كريمة.

وشهد اللقاء استعراض العديد من القضايا والملفات الهامة الخاصة بالجمعيات الأهلية ودور منظمات المجتمع المدني، حيث تم مناقشة عدة محاور وموضوعات متعلقة بتحديد مجالات عمل الجمعيات وآليات المشاركة في العمل التنموي الذي تشهده المحافظة.