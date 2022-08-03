الصحة: إطلاق 11 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 11 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك يومي 3 و4 أغسطس الجاري.



وأوضحت الصحة، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أن القوافل تهدف للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية الآتية: "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل".



وأضافت أن تلك القوافل تشمل محافظات: "الغربية - المنوفية - البحيرة - دمياط - السويس - مطروح - قنا - أسوان - المنيا - بني سويف - البحر الأحمر".