 الصحة: إطلاق 11 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة - بوابة الشروق
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الصحة: إطلاق 11 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة


نشر في: الأربعاء 3 أغسطس 2022 - 9:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 أغسطس 2022 - 9:28 ص
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 11 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك يومي 3 و4 أغسطس الجاري.

وأوضحت الصحة، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أن القوافل تهدف للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية الآتية: "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل".

وأضافت أن تلك القوافل تشمل محافظات: "الغربية - المنوفية - البحيرة - دمياط - السويس - مطروح - قنا - أسوان - المنيا - بني سويف - البحر الأحمر".

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