عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وبكامل حضور الأعضاء، اجتماعًا عصر الثلاثاء، بمقر الجزيرة، والذي شهد حضور شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، ونائبه المهندس مصطفى مراد فهمي، وعلاء عبد الصادق عضو مجلس إدارة الشركة، وعمرو شاهين المدير التنفيذي.

وجاءت أبرز القرارات، بموافقة المجلس على انتقال نشاط كرة القدم بالكامل للشركة بمجرد انتهاء الموسم الحالي في 31 أغسطس، وتكليف الشركة باتخاذ كل ما يلزم تجاه جميع العقود التجارية والتسويقية بالموسم الجديد.

قرارات مجلس إدارة الأهلي اليوم:

عقب الاجتماع وافق المجلس على تفويض محمود الخطيب، ممثلًا عن الجمعية العمومية للشركة ومجلس إدارة الأهلي، في التنسيق الكامل مع الشركة لكل ما يتعلق بجوانب إدارة نشاط كرة القدم بالنادي.

- استعرض المجلس السياسات الجديدة التي تتبعها شركة الأهلي لكرة القدم بخصوص تسويق وبيع حقوق الرعاية والبث التلفزيوني، وكذلك آليات التعاقد مع إحدى كبريات الشركات العالمية الموردة للملابس الرياضية للفريق الأول لكرة القدم، ورسوم التراخيص الخاصة لهذه الملابس باستخدام العلامة التجارية للفريق.

- كذلك استعرض المجلس خلال الاجتماع، الهيكل التنظيمي الجديد لشركة الأهلي لكرة القدم، الخاص بإدارتها والتوصيف الوظيفي الكامل لكل عناصر الشركة.

- ناقش المجلس آليات العمل في شركة الأهلي لكرة القدم والسياسات التي تتبعها، متضمنة التوقعات الخاصة بالتدفقات المالية خلال الفترة من 2022 إلى 2025.

- استعرض المجلس العلامة التجارية (الشعار) للفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين وأكاديميات كرة القدم، وأكاديميات كرة القدم للسيدات، واعتمد المجلس هذه الشعارات.

- عرضت شركة الأهلي لكرة القدم التحليل الخاص بكافة البيانات المالية المتعلقة بنشاط كرة القدم من 2017 حتى 2022، ووافق المجلس على انتقال نشاط كرة القدم بالكامل للشركة بمجرد انتهاء الموسم الحالي في 31 أغسطس، وتكليف الشركة باتخاذ كل ما يلزم تجاه جميع العقود التجارية والتسويقية بالموسم الجديد.

- قرر المجلس تكليف عمرو شاهين، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، بحضور اجتماعات الكونجرس للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي تعقد في تنزانيا خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس الجاري، ويتم خلالها مناقشة الموضوعات المتعلقة بدوري السوبر الإفريقي الجديد.

- اعتمد المجلس الجوانب الخاصة بالتحضيرات التي تتم على قدم وساق للاستعداد لافتتاح فرع النادي بالقاهرة الجديدة، حيث وافق المجلس على التجهيزات والأثاث الداخلي والخارجي وتجهيزات منطقة ألعاب الأطفال واعتماد المخصصات المالية لذلك، وتكليف الاستشاري الهندسي للفرع للبدء في تشكيل لجان الاستلام للمشروع من الهيئة الهندسية المنفذة للفرع، والذي بلغت استثماراته ما يزيد على 1.6 مليار جنيه، متضمنة قيمة الأرض التي قام الأهلي بسداد الجزء الأكبر منها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعد هذه اللجان في انعقاد دائم لسرعة الانتهاء من عملية الاستلام لفرع الأهلي الجديد الذي يعد مفخرة الإنشاءات الرياضية والاجتماعية وبما يليق بعائلة وأعضاء الأهلي.