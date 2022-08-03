 برلمانى روسى يدعو لتأسيس اتحاد اقتصادي وعسكري بين روسيا والصين والهند بديلا عن الاتحاد الأوروبي والناتو - بوابة الشروق
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برلمانى روسى يدعو لتأسيس اتحاد اقتصادي وعسكري بين روسيا والصين والهند بديلا عن الاتحاد الأوروبي والناتو

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 3 أغسطس 2022 - 3:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 أغسطس 2022 - 3:02 ص

أكد البرلماني الروسي أدالبي شخاجوشيف، أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، لتايوان أصبحت إشارة أخرى على ضرورة تأسيس اتحاد اقتصادي وعسكري بين روسيا والصين والهند، بديلا عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".
ونقلت شبكة روسيا اليوم الاخبارية عن شخاجوشيف قوله: ان بكين امتنعت عن صب الزيت على النار التي أشعلتها بيلوسي بزيارتها تايوان، مشددا على أهمية تشكيل حلف عسكري اقتصادي بين روسيا والصين والهند.
كما أكد شخاجوشيف أن "الصين اليوم ببساطة لم تصب الزيت على النار التي أشعلتها بيلوسي في تايوان".. مشيرًا إلى أن تصرفات الولايات المتحدة تقوض سيادة واحترام الصين، التي تبحث الآن عن الرد الصحيح، وأن "الحكمة الصينية ستؤدي وظيفتها بطريقة أو بأخرى".

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