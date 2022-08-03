تراجع أرباح ستارباكس خلال الربع الثالث رغم ارتفاع الإيرادات

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أعلنت سلسلة المقاهي الأمريكية ستارباكس الثلاثاء تراجع أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي رغم زيادة إيراداتها.

وذكرت السلسلة أن أرباحها خلال الربع الثالث حتى 30 يونيو الماضي بلغت 9ر912 مليون دولار بما يعادل 79ر0 دولار للسهم الواحد، مقابل 15ر1 مليار دولار بما يعادل 97ر0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وبلغت أرباح السلسلة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 84ر0 دولار للسهم مقابل 99ر0 دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.

في الوقت نفسه زادت إيرادات السلسلة خلال الربع الثالث بنسبة 9% سنويا إلى 15ر8 مليار دولار مقابل 50ر7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وكان محللون يتوقعون أرباحا بمعدل 75ر0 دولار للسهم الواحد، وإيرادات بقيمة 11ر8 مليار دولار.

وافتتحت السلسلة 318 متجرا جديدا خلال الربع الثالث ليصل العدد الإجمالي إلى 34948 متجرا على مستوى العالم.