ميقاتي ينفي رفض أي هبة غير مشروطة لمساعدة لبنان في حل أزمة الكهرباء

أعلن المكتب الإعلامي لنجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في بيان اليوم الأربعاء، أنه لم يرفض أي هبة غير مشروطة لمساعدة لبنان في حلّ أزمة الكهرباء، في معرض رده على بيان لـ"التيار الوطني الحر" اتهمه فيه بعرقلة تنفيذ خطة الكهرباء.

وقال مكتب ميقاتي، في بيانه، إن رئيس الحكومة، لا يرفض أي هبة غير مشروطة لمساعدة لبنان في حل أزمة الكهرباء، بل على العكس من ذلك فهو رحّب بأية هبة إذا كانت مطابقة للمواصفات التقنية التي تعمل فيها معامل الإنتاج الكهربائي في لبنان، ولا نفع لأي مزايدة سياسية في هذا الملف المعروفة شروطه وقواعده.