نانسي بيلوسي وتايوان: خوف لدى مغردين عرب من حرب البسوس العالمية

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أثارت الأنباء عن زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، لتايوان، جدلا واسعا وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية.

​​وقد وصلت بيلوسي إلى تايبيه مساء الثلاثاء.

وكان مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، قد حذر يوم الاثنين من أن الزيارة ستقوض العلاقات بين بكين وواشنطن.