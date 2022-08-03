وافق نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم على انتقال حارس المرمى الألماني بيرند لينو إلى فولهام، وهو ما قد ينعش أمال الحارس في المشاركة ببطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وتردد أن قيمة صفقة انتقال الحارس الألماني لينو /30 عاما/ بلغت ثمانية ملايين جنيه إسترليني.

وكان لينو قد فقد مكانه كحارس أساسي في الفريق الأول بنادي أرسنال لصالح آرون رامسديل في الموسم الماضي.

وانضم لينو إلى فولهام، العائد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، استمرارا لعملية تدعيم صفوف الفريق الذي يدربه المدير الفني ماركو سيلفا قبل بداية الموسم الجديد مطلع الأسبوع المقبل.

ويستهل فولهام مشواره في الموسم الجديد بمواجهة ليفربول يوم السبت المقبل على ملعب "كرافن كوتاج".

ولم يشارك لينو مع المنتخب الألماني في مبارياته بدوري أمم أوروبا في نهاية الموسم الماضي، لكنه خاض تسع مباريات مع المنتخب.

وتأثرت فرص لينو في المشاركة مع المنتخب بشكل كبير في ظل تألق مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ وحفاظه على مكانته كحارس أساسي للمنتخب.

ووقع لينو عقدا لمدة ثلاثة أعوام مع فولهام، وقد قال في تصريحات لموقع النادي :"لدي شعور رائع بالتواجد هنا أخيرا. لا أطيق انتظار الانضمام للفريق، والمشاركة في تدريباته واللعب معه."

وأضاف :"أشعر بارتياح لأن كل شيء قد حسم. وسعيد بالتواجد هنا. استغرق الأمر بعض الوقت لكننا حسمناه، وهذا هو أهم شيء."

وقال لينو، حارس مرمى باير ليفركوزن الألماني السابق، إنه قضى "أربعة أعوام مذهلة" مع أرسنال.

وخاض لينو 49 مباراة مع الفريق الأول لأرسنال خلال موسم 2020 / 2021 وقد شارك في إجمالي 125 لقاء خلال مشواره مع أرسنال، لكن مشاركته في ثماني مباريات فقط في الموسم الماضي، كانت بمثابة مؤشر على انتهاء مشواره مع الفريق.

كانت آخر مشاركة للينو مع منتخب ألمانيا في المباراة التي انتهت بالفوز على ليشتنشتاين 2 / صفر في سبتمبر الماضي، وهي المباراة الأولى للمنتخب الألماني تحت قيادة المدير الفني هانزي فليك.