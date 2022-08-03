روسيا: مستعدون لحل مشكلة أوكرانيا من خلال الدبلوماسية

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن بلاده كانت ولا تزال مستعدة لحل مشكلة أوكرانيا من خلال الدبلوماسية، مشيرا إلى أن موقف روسيا معروف لدى كييف ولم يتغير.

وقال بيسكوف، للصحفيين اليوم الأربعاء؛ ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا مستعدة حقا لحل الوضع في أوكرانيا بطريقة دبلوماسية وما إذا كان المستشار الألماني السابق جيرهرد شرودر يمكن أن يصبح وسيطا في هذا الأمر: "لم يبد شرودر أي رغبة في أن يصبح وسيطًا، ونحن كنا ولا نزال مستعدين لحل المشكلة الأوكرانية من خلال الدبلوماسية بشروطنا الخاصة".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "هذه الشروط بالمناسبة تم الاتفاق عليها في إسطنبول واتفق عليها الجانبان الروسي والأوكراني، ولكن بعد ذلك رفض الجانب الأوكراني هذا الاتفاق".