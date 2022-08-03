صدامات بين مزارعى الكوكا والشرطة فى بوليفيا

اندلعت صدامات، أمس الأول، فى العاصمة البوليفية بين الشرطة ومزارعى نبات الكوكا المستخدم فى إنتاج الكوكايين على خلفية نزاع حول السيطرة على تسويق هذا النبات المربح.

وسار المئات من الرابطة الإقليمية لمزارعى الكوكا ومعارضى حكومة الرئيس لويس أرسيه اليسارية باتجاه لاباز مطالبين بإغلاق سوق الكوكا الموازى الذى تدعمه الحكومة والذى يعتبرونه غير قانونى.

وأشارت مصادر عدة إلى جرح صحفى وشرطيين يرتدون الزى الرسمى، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ومنذ العام الماضى، أثارت السيطرة على سوق الرابطة نزاعا بين مجموعتين من المنتجين، الأولى موالية للحكومة والأخرى معارضة.

ويُباع نحو 48 طنا من الكوكا يوميا فى سوق الجملة هذا الذى يشمل 90% من التجارة القانونية فى بوليفيا، وفقا للبيانات الرسمية لعام 2019. فى عام 2020، حققت المبيعات 173 مليون دولار.

ونشبت أعمال عنف العام الماضى عندما طردت المجموعة الموالية للحكومة والمدعومة من قبلها، شخصية معارضة للسيطرة على مقرات الرابطة.

وأكد المعارض أرمين لوتا أنه احتُجز كرهينة لساعات وتعرض لمضايقات من قبل المجموعة المدعومة من الحكومة والتى سيطرت على السوق عقب ذلك.

وطالب متزعم التظاهرة كارلوس شوك، عبر مكبر للصوت بـ«إغلاق ما يسمى بسوق بيع الكوكا الذى لا علاقة له بسوق الرابطة الإقليمية لمزارعى الكوكا القانونى، بشكل فورى»، مضيفا «لا نخشى أن يطلقوا علينا النار، نحن هنا».

بعد ذلك، بدأ المزارعون فى إلقاء مفرقعات وعبوات ناسفة منخفضة الشدة، مما أجبر سلطات إنفاذ القانون على الرد باطلاق الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف.