وزير الخارجية الجزائري يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع نيجيريا سياسيا واقتصاديا

بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع سفيرة نيجيريا عائشة محمد غربة العلاقات الثنائية، والآفاق الواعدة لتعزيزها على المستويين السياسي والاقتصادي، وكذلك قضايا الساعة على الصعيدين القاري والدولي.

جاء ذلك خلال استقبال لعمامرة، اليوم الأربعاء، بمقر الخارجية الجزائرية بالعاصمة، للسفيرة النيجيرية التي قدمت له نسخا من أوراق اعتمادها كسفيرة فوق العادة لجمهورية نيجيريا لدى الجزائر.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، أكد لعمامرة أن التعاون الثنائي مع نيجيريا يتسم بالديناميكية الإيجابية، والالتزام المشترك بين البلدين على الساحة القارية؛ خدمة لقضايا ومصالح أفريقيا.

من جانبها، أكدت السفيرة النيجيرية التزام بلادها بتوطيد علاقاتها الاستراتيجية مع الجزائر؛ خاصة في مجال الطاقة، مشيرة إلى أهمية تعزيز الشراكة الجزائرية-النيجيرية في ظل التطورات الجارية على الساحة الدولية، وبالموازاة مع التطورات والتداعيات التي تعيشها القارة الإفريقية.