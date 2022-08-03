بيان وزراء خارجية مجموعة السبع بشأن الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان

أصدر وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وجاء في نص البيان الذي نشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية "نحن، وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، نعيد تأكيد التزامنا المشترك بالحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وخارجه".

وأضاف البيان "نحن قلقون من الإجراءات التهديدية الأخيرة والمعلنة من قبل جمهورية الصين الشعبية، ولا سيما التدريبات بالذخيرة الحية والتعنت الاقتصادي، والتي قد تؤدي إلى تصعيد غير ضروري".

وتابع البيان "ليس هناك ما يبرر استخدام الزيارة كذريعة للقيام بنشاط عسكري عدواني في مضيق تايوان، فمن الطبيعي والروتيني أن يسافر المشرعون من بلداننا دوليًا " ، مؤكدا أن الاستجابة التصعيدية لجمهورية الصين الشعبية تهدد بزيادة التوترات وزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأشار البيان "ندعو جمهورية الصين الشعبية إلى عدم تغيير الوضع الراهن من جانب واحد بالقوة في المنطقة، وحل الخلافات عبر المضيق بالوسائل السلمية".

واختتم البيان بالقول "نجدد التزامنا المشترك والثابت بالحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان ونشجع جميع الأطراف على التزام الهدوء وضبط النفس والعمل بشفافية والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة لمنع سوء التفاهم".