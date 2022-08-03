مسئولو الصحة العامة الأمريكية: استجابة إدارة بايدن لجدري القردة غير كافية



تسبّبت كميّة لقاحات جدري القردة المحدودة في الولايات المتحدة بساعات انتظار وطوابير طويلة جدًا، بحسب مسئولين لدى مجموعات الصحة العامة على المستوى المحلي، ومستوى الولايات.



واضطر بعض الأشخاص الذين يعانون من أعراض المرض لعدم الخضوع إلى اختبارات الكشف عن المرض، أو تلقي العلاج. ولفت المسؤولون أنّ البعض منهم عبروا الحدود إلى كندا بحثًا عن المساعدة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.



ويشعر المسئولون، بالإحباط والغضب من الحكومة الفيدرالية بسبب "غياب الطابع الملح" المرتبط بالانتشار المستمر لهذا المرض.



وقال تايلر تيرمير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سان فرانسيسكو للإيدز، الثلاثاء: "مرّة أخرى، يخلّف غياب الطابع الملح والاستجابة غير الكافية، مجتمعنا متخبطًا بالخوف، من دون إجابات، وبحالة غضب منطقية. إنها مرحلة يتمّ التخلي فيها عنّا نتيجة هذا التقاعس".



وأدرجت أسماء أكثر من عشرة آلاف شخص مؤهل للحصول على لقاح جدري القردة على قائمة انتظار العيادة التي تديرها مؤسّسته.



ومنذ يونيو، ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) أنها بذلت جهودًا متضافرة للقيام بعمليّة تثقيف واسعة النطاق.



لكن هذه الجهود لم تُقصّر من طول طوابير اللقاحات، أو تلغِِ الأعمال الورقية الكثيرة اللازمة للوصول إلى العلاج.



وقال رجل ظهرت عليه أعراض المرض بوضوح لباسكرفيل، إنّ إدارة صحة محليّة تجاهلته، ورفضت معاينته وعلاجه لعدم توفّر المزيد من المواعيد، رُغم وصوله خلال ساعات عمل العيادة.



ويعتقد العديد من خبراء الصحة العامة أن الولايات المتحدة فقدت فرصتها لاحتواء فيروس جدري القردة لأنها كانت بطيئة باتخاذ الإجراءات.



ومثّل الوصول إلى اللقاحات صراعًا منذ وصول فاشية المرض إلى الولايات المتحدة قبل شهرين.



وتقدّر مراكز مكافحة الأمراض وجود 1.5 مليون شخص مؤهل للحصول على اللقاح، لكن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أشارت إلى تسليم أكثر من 340 ألف جرعة حتّى الخميس.



وكانت الولايات المتحدة الأمريكية سجلت حتى مساء الإثنين، ما لا يقل عن 5،811 حالة، مؤكّدة أو محتملة، لجدري القردة، وهو رقم يعتبره الخبراء أدنى من الأرقام الفعليّة.



ويمكن لجدري القردة إصابة أي شخص، لكن غالبيّة الحالات التي رصدت في الولايات المتحدة كانت بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، ضمنًا الرجال المثليّين، وثنائيي الجنس، والأشخاص الذين يُعرّفون عن أنفسهم كمتحوّلين جنسيًا.