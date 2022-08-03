رسالة من مرتضى منصور لجماهير الأهلي

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حرص مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه رسالة لجماهير النادي الأهلي، حذرهم خلالها من محاولات إشعال الفتنة الجارية حاليًا.

وقال منصور في تصريحات بمؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء: " "البعض يحاول عمل فتنة بين الجماهير والمؤسسات وهذا لا يجب السكوت عليه".

وأضاف رئيس الزمالك: "أطالب جماهير الأهلي أن تنتبه لما يحدث الآن ومحاولات عمل فتنة داخل البلاد".

وتابع: "نتعرض للسباب باستمرار، كما يتعرض بعض رموز الأهلي وبعض الإعلاميين، لذلك قدمنا البلاغات للنائب العام.. ناديا الزمالك والأهلي يمتلكان العديد من الأساطير جميعهم يتميزون بالتواضع والإنسانية".

وأتم مرتضى منصور تصريحاته قائلًا: "أهم شيء بالنسبة لنا هي مصر، لا زمالك ولا أهلي.. أهم شيء بلدنا".