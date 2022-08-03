منذ إعلانها رغبتها توثيق الرقص المصري كتراث شعبي غير مادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، من خلال معهدها الأكاديمي "تقسيم"، كأول فكرة من نوعها في الشرق الأوسط، وهي محط أنظار الكثير من المتابعين.

إيمي سلطان، هي صاحبة أول مركز لتعليم الرقص الشرقي في الشرق الأوسط، تأثرت بفنانات الزمن الجميل من تحية كاريوكا ونعيمة عاكف وسامية جمال، والرقص في الأفلام الاستعراضية منذ ضغرها.

من هي إيمي سلطان صاحبة أول مركز لتعليم الرقص الشرقي؟

وتتبع إيمي سلطان، خريجة كلية الهندسة منهجًا مختلفًا فى تعليم وتدريب فنون الرقص، حيث إنها ترفض وبشكل قاطع أن يصعد متدربيها إلى الملاهي الليلية والكباريهات، كما تمنح العديد من الفتيات الفرصة فى التعلم بالمجان فى حالة عدم توافر المقابل المادي.

إيمي سلطان صاحبة أول مركز لتعليم الرقص

كانات دراستها متعلقة إلى حد كبير بالفنون والمشاعر التي أهلتها لتلك الخطوات التي استطاعت أن تنجح من خلالها، ويمكنك التعرف على أبرز المعلومات عنها من خلال النقاط الموضحة أمامك:-

- درست إيمي سلطان بكلية الهندسة قسم ديكور.

- لم تستكمل حياتها العملية بشهادتها.

- احترفت الرقص بعدما وجدت ذاتها في تلك المنطقة لتصبح راقصة بالية كلاسيكية، وبعدها امتهنت الرقص الشرقي منذ 7 أعوام، لتنجح في خلق حالة خاصة بها وتكون واحدة من أهم الشخصيات في هذا المجال.

وبدأت إيمي سلطان مشروعها لتقويم الرقص وتوثيقه، بعدما أسست مؤسسة طرب لإحياء مفهوم الرقص المصري، وشركة إنتاج خاصة بها لتتمكن من إنتاج العروض الاستعراضية منها عرض العصر الذهبي للسينما الذي عرض في الدورة السابقة لمهرجان الجونة.

كما تمكنت من تأسيس معهد "تقسيم"، لتعليم فنون الرقص الشرقي، والذي تم اعتماده من قبل المجلس الدولي للرقص التابع لمنظمة اليونسكو.

وتسعى إيمي سلطان أيضًا إلى تغير نظرة المجتمع إلى الراقصات، وتوثيقه كتراث مصري.

وحرصت إيمي سلطان، على وضع شروط محددة لكل من يرغب فى تعلم الرقص من خلال المركز الخاص بها وأهمها عدم العمل في الملاهي الليلية أو الكباريهات،

هذا وتتيح إيمي سلطان إمكانية توفير الكورسات الخاصة بالتدريب على الرقص بالمجان للغير القادرين على تسديد الرسوم، وأيضًا تمنح فرصة الانضمام إلى الأكاديمية مقابل اجتياز 150 ساعة تدريب