مقتل جنديين وإصابة 15 في اشتباكات بين قوات من أذربيجان وأرمينيا في ناجورنو كاراباخ

لقي جنديان، على الأقل، حتفهما في قتال اندلع بين قوات من أذربيجان وأرمينيا في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها، والتي تشرف عليها حاليا قوات حفظ سلام روسية بمقتضى هدنة أنهت حربا بين الدولتين منذ 2020.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جنديا أرمينيا لقي حتفه، وأصيب 15، عندما نفذت قوات أذرية هجوما استخدمت فيه قاذفات قنابل وطائرات بدون طيار، بحسب ما ذكرته جمهورية ناجورنو كاراباخ، غير المعترف بها.

وقالت وزارة الدفاع في باكو، عاصمة أذربيجان، في بيان إن جنديا أذريا قتل عندما تعرضت وحدات من الجيش لإطلاق نار من "تشكيلات أرمينية مسلحة غير قانونية".

واندلع القتال في ممر "لاشين"- وهو شريط من الأرض يربط بين منطقة ناجورنو كاراباخ وأرمينيا عبر أذربيجان، وتشرف عليه قوات حفظ سلام روسية- وأيضا شمالي المنطقة.

وكان تم إرسال حوالي 2000 جندي روسي للمنطقة بموجب اتفاقية توسط فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وضعت نهاية لحرب استمرت 44 يوميا بين أذربيجان وأرمينيا، وأودت بحياة الآلاف، أواخر عام 2020.