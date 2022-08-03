رئيس النواب اللبناني يؤكد دعم مبادرة الحوار بالعراق

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الدعم والتأييد المطلقين للمبادرة الوطنية التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والرامية إلى عقد طاولة حوار وطني للوصول إلى حل للأزمة السياسية التي يعاني منها العراق، مناشدا الشعب العراقي وكل قياداته ومكوناته الوطنية والقومية والروحية وخاصة أبناء الفريق الواحد بالاستجابة السريعة لنداء العقل وللكلمة الطيبة وتلبية الدعوة للمشاركة في طاولة الحوار.

جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهها بري باسمه واسم مجلس النواب اللبناني وجموع اللبنانيين إلى الشعب العراقي اليوم من خلال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

وشدد بري، على ضرورة اعتماد الحوار كسبيل وحيد لتسوية كل القضايا الخلافية وضرورة الاستجابة السريعة لنداء العقل، مشيرا إلى أن الموقف ذاته ينادي به دائما في لبنان، حيث يدعو كل اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم واختلافاتهم وتوجهاتهم الروحية والسياسية الى اعتماد الحوار كسبيل وحيدا لتسوية كافة القضايا الخلافية.