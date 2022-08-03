المجلس الوطني الفلسطيني يثمن جهود الرئيس السيسي الداعمة للقضية الفلسطينية

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ثمن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الدور الذي تقوم به مصر، وبخاصة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المستويات العربية والدولية كافة، دعما للقضية الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس المجلس الفلسطيني اليوم الأربعاء، مع السفير المصري لدى فلسطين طارق طايل، حيث بحثا آخر التطورات السياسية في المنطقة وعدد من الملفات التي تهم الطرفين.

وأكد السفير طايل الأولوية التي توليها القيادة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية، وإنفاذ حل الدولتين القائم على مبادئ الشرعية الدولية.

كما استعرض طايل الجهود المصرية في عدد من الملفات الرئيسية بما ذلك جهود إحياء عملية السلام، وكذلك الجهود المتعلقة بالتهدئة في الأراضي الفلسطينية.

وتطرق كذلك للمسائل المتعلقة بالتعاون في جميع المجالات وخاصة ما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء التي يواجهها الفلسطينيون من أهالي القطاع.

بدوره أشاد فتوح بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وأكد الحرص على تعزيزها بما يخدم العلاقات الأخوية المشتركة وكذلك القضايا العربية.