جوتيريش: هناك إشارات لأزمات اقتصادية واجتماعية لن تنجو منها أي دولة

أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، أن هناك إشارات لأزمات اقتصادية واجتماعية لن تنجو منها أي دولة.

وفى وقت سابق، بحث الأمين العام للأمم المتحدة، مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، خلال زيارة الأخير للولايات المتحدة، عددا من قضايا السلام والأمن من بينها الأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية وأوكرانيا، كما بحثا سبل زيادة التعاون بين اليابان والأمم المتحدة وبشكل خاص في ضوء عضوية اليابان غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2023-2024.

وتوجه جوتيريش في بيان إلى رئيس الوزراء الياباني بالشكر على مساهمة اليابان في عمل الأمم المتحدة بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأمن المناخ والأمن البشري وحقوق الإنسان وغيرها من المسائل الأخرى المدرجة على جدول الأعمال المشترك بين الطرفين. وفقا لبيان المتحدث باسم المنظمة.