مدرب إنتراخت فرانكفورت: انتقال ماني إلى بايرن أفاد البوندسليجا بشكل عام

أكد أوليفر جليزنر المدير الفني لفريق إنتراخت فرانكفورت الألماني اليوم الأربعاء، أن انتقال المهاجم السنغالي من ليفربول الإنجليزي إلى صفوف بايرن ميونخ كان أمرا جيدا للدوري الألماني (بوندسليجا) بأكمله.

وأوضح جليزنر، قبل مباراة فريقه بعد غد الجمعة في افتتاح مباريات النسخة الـ60 من الدوري الألماني (بوندسليجا) بشكله الحالي : "لعب ماني على أعلى مستوى لسنوات طويلة، قدرة ناد ألماني حاليا على استقطاب لاعب من ليفربول يظهر أن البوندسليجا لا تزال بطولة جذابة".

ويعرف جليزنر إمكانيات ماني جيدا منذ أن كان مدربا مساعدا في فريق ريد بول سالزبورج النمساوي.

وقال جليزنر : "عندما قابلته (ماني) قبل عشر سنوات ، كان لا يزال لاعبا صغيرا هبط لتوه من دوري الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة في فرنسا، وفي ذلك الوقت ، كان لاعبا موهوبا للغاية ويثق بنفسه ويتسم بالطموح ولديه فكر واضح دائما، ولكن لم يكن واضحا في ذلك الوقت أنه سيبدأ هذه المسيرة المتميزة".

وبعدما قضى ماني فترة مع ريد بول سالزبورج من 2012 إلى 2014 ، انتقل اللاعب إلى الدوري الإنجليزي حيث بدأ مسيرته هناك مع ساوثهامبتون ثم انتقل إلى ليفربول في 2016 .

ويمثل ماني البديل الجيد في هجوم بايرن بعد رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وأتم جليزنر : "أشعر بسعادة بالغة لأن ماني يلعب في البوندسليجا".