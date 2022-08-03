صحيفة إماراتية: الإمارات حريصة على الحوار البنّاء لتجاوز أية خلافات حول سد النهضة

ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم الأربعاء، أن الإمارات حريصة على استمرار الحوار الدبلوماسي البنّاء والمفاوضات المثمرة لتجاوز أية خلافات حول سد النهضة بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.

وشددت الصحيفة، على أنه من المهم العمل من خلال القوانين والمعايير الدولية المرعية للوصول إلى حل يقبله الجميع ويؤمّن حقوق الدول الثلاث وأمنها المائي، وبما يحقق لها الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، ويضمن ازدهار وتعاون جميع دول المنطقة.

ونوهت "البيان"، في افتتاحيتها تحت عنوان "فرصة إقليمية للتنمية"، بأن الإمارات أوضحت في بيان لبعثتها الدائمة في الأمم المتحدة أن إعلان المبادئ كفيل بتعبيد الطريق نحو اتفاق شامل، وتقر بالفرصة القيمة التي يتيحها ذلك لدعم التكامل الإقليمي وتسريع وتيرته مع تعزيز التعاون والتنمية المستدامة في المنطقة وخارجها، مشيرة إلى أن إدراكًا لأهمية نهر النيل كمصدر الحياة ومصدر حيوي لتنمية شعوب مصر والسودان وإثيوبيا؛ ألزمت الدول الثلاث نفسها بعشرة مبادئ يتقدمها التعاون على أساس التفاهم المشترك والمكاسب للجميع، وتنتهي بالتسوية السلمية للنزاعات الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقًا لمبدأ حسن النوايا.

وأضافت أن جهود الاتحاد الإفريقي ومبادراته للتقريب بين وجهات نظر الدول الثلاث، محل تقدير، وقابلة للبناء عليها من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق الجميع.