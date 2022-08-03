تايلاند تسجل 2432 إصابة و32 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تايلاند 2432 إصابة و32 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا،خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 2472 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و 596 ألفا و559 حالة إصابة ،من بينها مليونان و 373 ألفا و124 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و543 ألفا و156 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 31 ألفا و463 حالة منذ بدء الجائحة.