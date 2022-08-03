التايمز: السماح باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية قد يكون خدعة روسية

وقالت إنه على المرء أن يكون متفائلاً حتى يعتقد أن بوتين "قد تغير من الداخل".

وأضافت "يبدو أن حصاره للبحر الأسود كان طريقة موسكو لتركيع كييف من خلال تحويل أوكرانيا إلى دولة غير ساحلية".

وقالت "كان الأثر الجانبي الحتمي للهجوم الروسي هو منع وصول الغذاء إلى البلدان الفقيرة في جميع أنحاء العالم في وقت الجفاف العالمي".

وأشارت إلى أن أوكرانيا "توفر 12 في المئة من القمح في العالم، و15 في المئة من الذرة، و50 في المئة من زيت عباد الشمس، ولكن هذه المواد الغذائية تملأ الصوامع، وغير قادرة على التحرك. وبالنسبة لأوكرانيا، فإن هذه كارثة، ما يزيد من خطر تلف الحبوب.ولذا، يجب إرسالها إلى العملاء في الجنوب العالمي قبل جمع الحصاد الأحدث".

ورأت التايمز أن "قطاع الزراعة في أوكرانيا بأكمله ابتلي بتكتيكات الحصار الروسية".

وقالت إنه "قبل أن يزرع الأوكرانيون أي شيء، قصفت القوات الروسية الحظائر، واستنزفت الديزل من الجرارات، وزرعت الألغام في الحقول وسمحت للأبقار بالتجول وسط القنابل العنقودية غير المنفجرة".

وأضافت "الآن تنتظر خمس عشرة سفينة شحن محملة بالكامل الإبحار".

ورأت الافتتاحية أن "التأثير غير المباشر لهذه الحرب الفجة محسوس بالفعل في الجنوب العالمي".

وفي هذا السياق أوضحت أن "الصومال الذي يستورد 80 في المئة من غذائه، يعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أسعار الأسمدة منذ يناير".

وأكدت أن "الغزو الروسي في فبراير أدى إلى ارتفاع التضخم الغذائي. كما أن ارتفاع أسعار الحبوب يرفع تكلفة المساعدات التي تنتشر بشكل ضعيف أكثر من أي وقت مضى. البلاد على شفا المجاعة وحصار بوتين زاد الأمر سوءاً بالتأكيد".

واعتبرت أنه "من خلال السماح لكمية صغيرة من القمح والذرة بمغادرة موانئ أوكرانيا، يراهن بوتين بسخرية على أنه سينظر إليه بكونه منقذ الجنوب العالمي".

وتابعت بالقول "حساباته هي أن العقوبات المفروضة على الصادرات الروسية من الأسمدة سيتم تخفيفها، وأن أوكرانيا ستضطر إلى الكشف عن شبكتها من الألغام البحرية حول سواحلها".

وأضافت "كان الاتفاق الذي تم التوصل إليه تحت وساطة الأمم المتحدة في اسطنبول الأسبوع الماضي هو أنه سيكون هناك وصول آمن من خلال ممر لإزالة الألغام من وإلى الموانئ الأوكرانية، مع فحص البضائع على متن السفينة والالتزام بعدم مهاجمة السفن المدنية".

وقالت إن "مكسب تركيا يتمثل في أنها تقدم نفسها كميسر دبلوماسي ووسيط قوة في البحر الأسود".

وأضافت "قد تمنع أوكرانيا انهيار قطاعها الزراعي وتكسب الإيرادات وتحصل على دعم غربي إذا حاولت روسيا السيطرة على الموانئ".

وختمت بالقول إن "بريطانيا دعمت هذه الدبلوماسية ذات المصلحة الذاتية. لكن سيكون من التهور الاعتماد على بوتين لإعادة التفكير في أهدافه الحربية"، "فإصبعه لا يزال على الزناد".

"حقيقة نيوم"