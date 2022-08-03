البرلمان العربي يرحب بتمديد الهدنة في اليمن

‏رحب البرلمان العربي بقرار المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، بتمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفق البنود السابقة حتى الثاني من أكتوبر المقبل، الذي جاء بعد التشاور مع الحكومة اليمنية وموافقتها، ومتضمنا التزامًا من كل الأطراف بتكثيف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت.

وأكد البرلمان العربي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن قرار تمديد الهدنة يسهم في دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، ودعم مبادرات الحل السياسي، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وبما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله ويصون مقدرات الشعب اليمني وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء.

ودعا إلى البناء على هذه الخطوة الإيجابية وصولاً إلى تحقيق تقدم في العملية السياسية والذي من شأنه أن يُفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وثمن البرلمان العربي جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وكافة الأطراف في تمديد الهدنة والتي من شأنها أن تفتح المجال أمام إنهاء الحرب التي طال أمدها وتحفظ أمن واستقرار المنطقة.