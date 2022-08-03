الدفاع البريطانية: الهجمات الأوكرانية المضادة في خيرسون تسبب مشكلات للروس

أفاد تحديث استخباراتي بريطاني، اليوم الأربعاء، بأن الهجمات الأوكرانية المضادة في منطقة خيرسون بجنوب شرق البلاد تتسبب في مشكلات متزايدة للروس.



وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن هجوما أوكرانيا على قطار لنقل الذخيرة الروسية تسبب في تعطيل مؤقت لطريق إمدادات من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا.



وأشار التحديث إلى أنه رغم أن باستطاعة الروس إصلاح الطريق في غضون أيام قليلة، فإنه سيظل نقطة ضعف.



وتقول دوائر أمنية غربية إن الهجوم الأوكراني المضاد في خيرسون اكتسب زخما مؤخرا، لا سيما بفضل مساعدة راجمات الصواريخ المتعددة "هيمارس" المقدمة من الولايات المتحدة.



وفي ظل استمرار القتال العنيف، تتوقع الاستخبارات البريطانية فرار المزيد والمزيد من الأفراد من منطقة خيرسون في المستقبل القريب. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة الضغوط على حركة المرور وطرق النقل، وربما يؤدي إلى فرض قيود.



وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية تنشر تحديثات استخباراتية بصورة منتظمة حول مسار الحرب الروسية في أوكرانيا، وهو ما تصفه موسكو بأنه حملة تشوية موجهة ضدها.