إجراءات أمنية مكثفة وغلق طرق بمحيط ميناء بيروت استعدادا لانهيار وشيك لصوامع الحبوب

فرضت الأجهزة الأمنية اللبنانية إجراءات مكثفة بمحيط ميناء بيروت البحري استعدادا لانهيار وشيك لصوامع الحبوب بميناء بيروت البحري والتي انهار جزء منها يوم الأحد الماضي.

واتخذت الأجهزة الأمنية تدابير سير بالقرب من تمثال المغترب بمنطقة "الكرنتينا" ومنعت مرور السيارات على الطريق الموازي للأوتوستراد الرئيسي الواصل بين بيروت ومدن الشمال وذلك في الجهة المقابلة لصوامع الحبوب، كما تم تحويل الطريق الرئيسي الى طرق فرعية مجاورة بمنطقة الأشرفية.

كما تم رفع درجة الاستعداد داخل الميناء وإخلاء عدد من العمال والموظفين تحسبا لكمية الغبار التي قد يحدثها الانهيار الكامل للصوامع المتضررة جزئيا جراء انفجار ميناء بيروت البحري في الرابع من أغسطس 2020.

يأتي ذلك بعد ارتفاع مفاجئ اليوم لنسبة انحناء الصوامع وتحديدا من الجهة الشمالية من 12 مليمتر الى 20 مليمتر في الساعة.