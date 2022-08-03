صدمة في كابول بعد مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري

وأبلغنا أصحاب المباني المجاورة إنهم أُمروا، قبل ذلك بساعات، بإغلاق أسطح منازلهم أمام الجميع، حتى العاملين لديهم.

وبينما كانت أنباء مقتل الظواهري تسري كالتيار الكهربائي في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن مسرح هذه اللحظة المتفجرة بدا هادئا على نحو غريب.

كانت حركة السير تنساب في الشوارع القريبة التي تحيط بها الأشجار من الجانبين في هذا اليوم الصيفي الدافئ. لكن مع مرور الوقت، وصل المزيد من الصحفيين وتوقف المزيد من المارة وظهر المزيد من حراس أمن طالبان.

وحذر أحد عناصر طالبان المسلحين زميلا لي بينما كنا نقف على الشارع الرئيس قائلا: "إذا لم تصغ إلي، فسأتحدث إليك من خلال بندقيتي".

اقتربت منا مجموعة من الصحفيين الأفغان والأجانب، وكانت إحدى الصحافيات تبكي بعد مشادة غاضبة على الشارع الرئيسي قادت إلى المكان أمام المنزل.

كانت معداتها قد أخذت منها بالقوة، ثم أعيدت إليها لاحقا.

الآن ما كان مجرد همسات بات صوتا أعلى.

فقد تداول الناس حديثا بأن العرب شوهدوا، في الأشهر الأخيرة، يتنقلون عبر هذه الشوارع. ولم يجرؤ أحد بالحديث عن ذلك.

وقال لنا صحفي محلي يعيش بالجوار: "لقد رأينا سكانا من غير الأفغان في هذا الحي خلال الشهرين الماضيين. وهم لا يتحدثون اللغة المحلية. ولا نعرف من يكونون".

والآن هناك الكثير من الأسئلة ونظريات المؤامرة وسلسلة من العواقب المحتملة.

وكان خبر موت الظواهري، الذي يعتبر على رأس قائمة المطلوبين أمريكيا، قد أشيع مرات عديدة من قبل من بينها العام الماضي عندما قيل إنه قضى بالمرض.

وقيل إنه إذا كان حيا، فإنه يعيش بعزلة في المناطق الوعرة الممتدة على طول الحدود الأفغانية- الباكستانية.

لكن الآن، اتضح أنه كان ضيفا لدى قيادة طالبان، ويعيش في تلك الفيلا تماما في وسط كابول والتي يقال بأنها تعود إلى سراج الدين حقاني، القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني، والذي يخضع لعقوبات أمريكية تتعلق بالإرهاب.

هنالك تكرار لحادثة مقتل شقيق الظواهري في السلاح، أسامة بن لادن، على يد الولايات المتحدة في 2011، والذي كان مختبأ على مرأى من الجميع في فيلا في مدينة أبوت أباد الباكستانية، مقابل أكاديمية عسكرية باكستانية.

وهناك تكرار أيضا لرد طالبان على الولايات المتحدة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر بأن بن لادن موجود فقط كضيف شرف تطبيقا لتقليد باشتوني أفغاني.

وكان المقصود من الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في 2020، والموقع بعد عامين تقريبا من المفاوضات الصعبة في قطر، أن يحل هذه المشكلة الحساسة.

وخلال المفاوضات تلك، أبلغنا مرارا بأن التزام طالبان بعدم السماح لأفغانستان بان تكون ملاذا آمنا من جديد سيتم التعبير عنه بوضوح تام.

لكن الاتفاق الذي برز، بملاحق سرية، لم يكن واضحا تماما.

فقد تعهدت طالبان بمنع أي هجمات على الأرض الأمريكية انطلاقا من أراضيها.