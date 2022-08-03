هل عطلت أزمة تونس السياسية المعركة ضد العنصرية؟

وفقا للنائبة كسيكسي، كان للبرلمان التونسي دور رئيسي بخصوص التدقيق في تنفيذ "القانون 50" الصادر عام 2018، والذي يهدف إلى القضاء على كافة أشكال ومظاهر التمييز العنصري.

وهي تقول "بإقرار هذا القانون، أعطي للبرلمان الحق في الإشراف على الحكومة (في تطبيقها للقانون 50)".

وأشارت كسيكسي أنها تخشى من أن تستغرق قضايا المحاكم التي تنظر في التمييز العنصري وقتا أطول في حسم القضايا أو معالجتها في ظل الأزمة السياسية في تونس.

وقالت "لا يوجد الآن كيان يساعد في دفع القضايا إلى الأمام أو السؤال عن الأسباب التي تكمن وراء مثل هذه التأخيرات. وأضافت "حل البرلمان شكل عقبة كبيرة أمام الناس لنيل حقوقهم".

كما قالت النائبة إنه لا يوجد وضوح في ما إذا كان الدستور التونسي الجديد سيحافظ في بنوده على التشريعات الحالية الخاصة بحقوق الإنسان، لا سيما "القانون 50".

وتواصلت بي بي سي نيوز عربي مع المتحدث باسم الحكومة الجديدة، التي عينها الرئيس قيس سعيد، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

لكن سياسية تونسية وحليفة بارزة للرئيس سعيد، نفت أن تكون المعركة ضد التمييز العنصري بحق السود قد همشت بسبب الأحداث الأخيرة.

وقالت أمل الحمروني من حزب التيار الشعبي لبي بي سي نيوز عربي إن "عمل القضاء لم يتوقف أبدا، وما زالوا يطبقون القانون 50".

وبخصوص التدقيق في عمل الحكومة من قبل البرلمان، قالت الحمروني إن الرئيس "اضطر" إلى تعليق عمل البرلمان.

وأضافت أن "المجلس التشريعي لم يكن يقوم بعمله. وكان غارقا في صراعات داخلية"، معتبرة أن الرئيس سعيد "كان محقا في تعليقه".

تشريع رائد

دخل "القانون 50" حيز التنفيذ في البلاد عام 2018، لتصبح تونس أول دولة في شمال أفريقيا والعالم العربي تصدر قانونا يحظر التمييز على أساس عنصري على وجه التحديد، ويعرّض من يمارسه إلى عقوبة ومساءلة قانونية.

وكان صدور هذا القانون تتويجا لسنوات من النضال من قبل النشطاء، الذين شعروا أنهم أقوى حضورا بعد الاحتجاجات والمظاهرات وثورة عام 2011.

وقالت سعدية مصباح، رئيسة جمعية "منامتي" المناهضة للعنصرية، لبي بي سي نيوز عربي "لطالما كنا مدركين أننا بحاجة إلى قانون صارم يمنع جميع أنواع التمييز".

ويبدو أن "القانون 50" يعكس أيضا الاستعداد الواضح لدى التونسيين لمواجهة تحيزاتهم العنصرية.

ووفقا لاستطلاع رأي أجرته شبكة الباروميتر العربي للأبحاث لصالح بي بي سي نيوز عربي، فإن 80 في المئة من التونسيين يعتقدون أن التمييز العنصري يمثل مشكلة، وهي النسبة الأعلى في مناهضة العنصرية في المنطقة العربية.

وتشكل نسبة السود في تونس 10-15 في المئة من مجمل السكان، وهم موجودون في الغالب في جنوبي البلاد.

وبموجب "القانون 50" يمكن أن يُعاقب من تثبت إدانتهم باستخدام لغة عنصرية أو ارتكاب أفعال عنصرية بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. كما يمكن للسلطات أن تفرض على المدان غرامة تصل إلى 3000 دينار تونسي (950 دولارا).

قضايا في المحاكم

خلال العام الأول الذي أعقب دخول "القانون 50" حيز التنفيذ، سجل نشطاء 76 حالة تمييز عنصري.

وفي العام التالي، قفز هذا الرقم إلى 285 حالة، أي بزيادة تقارب 400 في المئة.