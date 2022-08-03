العراق يرحب بمقتل أيمن الظواهري

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، عن ترحيب العراق بمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن الأعرجي، استقبل السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، والتعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.

وأعرب الأعرجي، عن «ترحيب العراق بمقتل زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري»، مشيرا إلى «ضرورة أن يستمر الضغط على تنظيمي القاعدة وداعش، لتخليص العالم من شر الإرهاب وإجرامه».

وأبدى الأعرجي أيضا «ترحيب العراق بتمديد الهدنة في اليمن»، لافتا إلى أن «العراقيين قادرون على حل مشكلاتهم السياسية، كونها شأنا داخليا عراقيا».

وأكد على «العمل لتهيئة ظروف حوار وطني ضمن وفاق عراقي يحقن الدم العراقي، ويحافظ على العراق الموحد».

من جهتها، أكدت السفيرة الأمريكية، أن «بلادها تتطلع إلى تشكيل حكومة عراقية قوية قادرة على الحفاظ على سيادتها ومنفتحة على المجتمع الدولي»، مشيرة إلى أن «الولايات المتحدة لن تتدخل في اختيار الشعب العراقي وأنه يعود للعراقيين وحدهم».

وأعربت، عن أملها بأن «تتعدَ العلاقة بين البلدين التعاون الأمني إلى علاقة أكثر تطورا في الجوانب التجارية والاقتصادية والصحية»، مشددة على «التزام بلادها بالعمل مع أي حكومة عراقية قوية يختارها العراقيون».

وفجر الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة بطائرة مسيرة في كابل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان الظواهري (71 عاما)، أحد أكثر الإرهابيين المطلوبين في العالم، وأشرف إلى جانب مؤسس القاعدة أسامة بن لادن، على هجمات 11 سبتمبر 2001.