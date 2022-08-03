متحف محمد علي بالمنيل ينظم ورش عمل للزائرين لمدة 3 أيام

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نظم متحف الأمير محمد علي بالمنيل، على مدار الثلاث أيام الماضية برنامج تدريبي وورش عمل تحت عنوان «حكاية متحف»، للزائرين.

وضمت المحاضرة الأولى ألقتها الدكتورة رحاب إبراهيم الصعيدي، أستاذ مساعد بجامعة القاهرة في الآثار الإسلامية، تحت عنوان "المتاحف الخضراء: المفهوم والتطبيق".

وحاضر بعد ذلك كريم أشرف، مدير إدارة التسويق والمشرف على صفحات التواصل الاجتماعي بقطاع المتاحف، ومحاضرة تحت عنوان "أساسيات التسويق المتحفى وطرق جذب وبناء الجمهور".

واختتمت فعاليات اليوم بمحاضرة للدكتور محمد عبد السلام، دكتور الآثار في علوم المتاحف بكلية الآثار جامعة عين شمس، تحت عنوان "دراسة نقدية للمعارض المؤقتة تطبيقًا على المتاحف العالمية".