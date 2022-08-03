الرئيس الجزائرى يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي المستقيل

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية مع ماريو دراجي رئيس مجلس الوزراء الإيطالي المستقيل، أشادا فيها بالمستوى المتميز، الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، بين البلدين الصديقين.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن تبون ودراجي أكدا على أن العلاقات الثنائية بين البلدين مبنية على الثقة العالية والانسجام السياسي والاقتصادي بينهما، تعزيزا لمسار تعاون متجذر ومتين في مختلف المجالات.

كان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي قد قدم، الأسبوع الماضي، استقالته في أعقاب انهيار حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها.

تجدر الإشارة إلى أن دراجي قد قام بزيارة إلى الجزائر، منذ ١٨ يوليو الجاري، وقام بإطلاق رفقة الرئيس الجزائري، أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين؛ والتي أسفرت عن التوقيع على أكثر من ١٣ اتفاقية ومذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين في عدد من المجالات، فضلا عن التوقيع على اتفاقية هامة في مجال الطاقة مع إيطاليا بقيمة ٤ مليارات دولار.