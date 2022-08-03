 مجلس التعاون الخليجي وطاجيكستان يبحثان عددا من القضايا الدولية والإقليمية - بوابة الشروق
الأربعاء 3 أغسطس 2022 1:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

مجلس التعاون الخليجي وطاجيكستان يبحثان عددا من القضايا الدولية والإقليمية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 3 أغسطس 2022 - 12:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 أغسطس 2022 - 12:03 م

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مع رئيس وزراء طاجيكستان، قاهر رسول زاده، عددا من القضايا الدولية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

يأتي ذلك في إطار الجولة التي يقوم بها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لجمهوريات آسيا الوسطى.

وتم خلال اللقاء، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم مشتركة، واستعراض مجالات التعاون المشترك، والفرص العديدة والمتنوعة لتعزيز التعاون بما يعود بالمنفعة والمصالح المشتركة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك