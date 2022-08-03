تحقيقات انتحار طالبة بسبب إجبارها على الزواج: والدها توفي عقب سمع خبر وفاة نجلته

• المستشفى: لم تستجب للعلاج لتأخر الحالة

كشفت التحقيقات التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، في واقعة انتحار فتاة تبلغ من العمر 17 عاما بتناول سم فئران، داخل منزل أسرتها في أكتوبر، في القضية رقم 461 لسنة 2022 جنح الطفل، أن الفتاة تناولت "سم فئران"، احتجاجًا على إجبارها على الزواج من خطيبها.

وقال طبيب بمستشفى 6 أكتوبر خلال التحقيقات، إن المستشفى استقبل الفتاة 14 يوليو الماضي في حالة غيبوبة تامة، وعلى الفور تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة ولم تستجب للعلاج نتيجة تأخر الحالة، مضيفا أنه عندما تحدث مع أهلية المجني عليها، أكدوا أنها حالة انتحار نتيجة تعاطي سم فئران.

وخلال التحقيقات، أكد ابن عم والدة المجني عليها، أن الفتاة انتحرت بسم فئران؛ لرفضها الموافقة على "عريس" أحضره والدها، مضيفا أن والد الفتاة توفي حين سماع خبر وفاة ابنته.

وكشفت تحريات المباحث، حول الواقعة، أن الضحية "ا" تناولت كميه من السم لعدم رغبتها في استكمال علاقتها بخطيبها الذي تم خطبتها له بمعرفة أهليتها؛ لكونها على علاقة بشخص آخر.

وأمرت النيابة بدفن جثة المجني عليها، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة، بلاغا من المستشفى يفيد مصرع طالبة تبلغ من العمر 17 عاما داخل مسكن أسرتها بمدينة 6 أكتوبر، نتيجة تناولها سم فئران.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أكتوبر من غرفة النجدة بالعثور على فتاة متوفية إثر تناولها مادة سامة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبعمل التحريات تبين أن الفتاة أقدمت على الانتحار بتناول مادة سامة "سم فئران" بسبب مشكلات أسرية وأجبرها على الزواج من شخص ترفضه، وحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.