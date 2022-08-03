مسؤول فلسطيني: عباس يزور ألمانيا منتصف أغسطس الجاري

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، أن الرئيس محمود عباس سيزور ألمانيا منتصف الشهر الجاري.



جاء ذلك لدى استقبال الشيخ في مدينة رام الله، رئيس الممثلية الألمانية لدى فلسطين السفير أوليفر أوفتشا، لبحث آخر المستجدات السياسية حول القضية الفلسطينية والمنطقة على كل الصعد الإقليمية والدولية.



وذكر الشيخ، في بيان، أن المباحثات مع السفير أوفتشا تناولت التحضير لزيارة الرئيس عباس لألمانيا منتصف الشهر الجاري، مثمنا العلاقات الثنائية بين البلدين.



وكان عباس، 88 عاما، زار ألمانيا في مارس الماضي وأجرى في حينه فحوصات طبية في مستشفى "برلين شاريتيه" الألماني.