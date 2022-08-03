الصناعات الهندسية: الآلات والمعدات تستحوذ على 10% من الواردات المصرية

رئيس الشعبة: نخاطب الحكومة باستمرار لتصنيع المعدات محليا بدلا من استيرادها

قال المهندس محمد المنشاوى، رئيس شعبة مصنعى الآلات والمعدات، بغرفة الصناعات الهندسية، التابعة لاتحاد الصناعات، إن الآلات والمعدات تستحوذ على 10% من إجمالى المنتجات المستوردة من الخارج، مشيرا إلى أن السوق المحلية لديها فرص كبيرة لاستبدال المستورد بالمحلى.

وأضاف رئيس الشعبة لـ«الشروق»، أن الشعبة تخاطب الحكومة باستمرار متمثلة فى الجهات المعنية لتصنيع المعدات محليا بدلا من استيرادها، مشددا على أن ذلك سيوفر مليارات الدولارات لميزانية الدولة.

وأوضح المنشاوى، أن نسبة المكون المحلى فى صناعة الآلات والمعدات وصلت إلى 80% حاليا.

وفى مطلع عام 2015، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارا بقانون ينظم تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية، والذى نصت مواده على «سريان أحكام تفضيل المنتج المصرى على التعاقدات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة».

ويستهدف برنامج تعميق المكون المحلى تشجيع الصناعة الوطنية، لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية، إلى جانب ضمان حصول الصناعة المحلية على حصة عادلة فى المشتريات الحكومية، وتمكينها من المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.

كما نصت مواده على أن «كل منتج صناعى تزيد نسبة المكون المصرى فيه على 40% من سعر المنتج، وتحتسب نسبة المكون المصرى بخصم قيمة المكونات المستوردة من سعر المنتج»، يكون منتجا مستوفيا لنسبة المكون المحلى.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس الشعبة، يوجد فى مصر 990 مصنع آلات ومعدات يتم استخدامها فى المصانع، والتى توفر نحو 32.500 فرصة عمل ضمن الكيانات الرسمية، بينما يضم القطاع غير الرسمى ضعف هذه الأعداد، مشيرا إلى أنه يتم تصنيع كل المعدات والآلات الثقيلة والخفيفة، بداية من «المفك» إلى الآلات الكبيرة وخطوط الإنتاج.