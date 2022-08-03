شركة أمريكية تتراجع عن عرض فيلم «بات جيرل»

تراجعت شركة «وارنر براذرز» الأمريكية عن عرض فيلم «بات جيرل» الذى تجاوزت تكلفة إنتاجه عشرات الملايين من الدولارات، واعتبر من بين الأفلام الأكثر كلفة فى تاريخ السينما الأمريكية، بعدما نال نتائج سلبية فى الاختبارات الأولية.

وجاء قرار سحب الفيلم الذى يتمحور حول بطلة خارقة، فى مرحلة ما بعد الإنتاج رغم أن تكلفة الفيلم الإنتاجية تصل إلى قرابة 100 مليون دولار بحسب بعض التقديرات، وفقا لشبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.

وكان من المقرر أن يظهر الفيلم على خدمة البث المباشر (HBO Max) الخريف المقبل، بينما كانت تحدثت تقارير فى أبريل الماضى عن أن الشركة المنتجة تريد عرضه فى دور السينما.

لكن لن يتم عرضه فى أى من المنصتين بعد النتائج السلبية فى الاختبارات الأولية، التى تتم عادة قبل عرض الفيلم على الجمهور، وتستهدف عينة من الجمهور لاستطلاع آرائهم.

وحصل الفيلم على نتائج سلبية رغم أنه يضم نخبة من نجوم السينما الأمريكية، من أمثال ليزلى جريس، بطلة الفيلم التى تؤدى دور «البنت الوطواطة، وجى كى سيمونز، ومايكل كيتون، وغيرهم.

وذكر مصدر لصحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية أن المسئولين فى شركة الإنتاج يعتقدون أن شخصية «البنت الوطواطة» غير قابلة للإصلاح.

فى المقابل، نقل موقع (Variety) الترفيهى عن مصدر مطلع فى الشركة أن قرار سحب الفيلم ليس مدفوعا بجودته، بل يرتبط بأمور أخرى تخص الشركة.