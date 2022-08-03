منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحث بريطانيا على مواصلة الإنفاق السخي على الاستثمار

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إنه يتعين على حكومة المملكة المتحدة التمسك بخططها الاستثمارية السخية لتعزيز الإنتاجية وإبقاء الاقتصاد على المسار نحو "صافي صفر" انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، أنه في دراسة استقصائية للمملكة المتحدة نشرت اليوم الأربعاء، قالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها إن الجهود المبذولة لخفض الدين الوطني ينبغي ألا تكون على حساب إهمال المشكلات طويلة الأجل التي تواجه البلاد.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان: "مثل الاقتصادات الأخرى على مستوى العالم، يواجه الاقتصاد البريطاني عددا من الرياح المعاكسة، مع وجود تحديات هيكلية سابقة فاقمها الوباء وحرب العدوان الروسي على أوكرانيا".

وأضاف أن "مفتاح النمو الاقتصادي القوي والفرص الأفضل سوف يكون النمو الأقوى في الإنتاجية. ولهذا السبب نرحب بخطط الحكومة للاستثمار على نطاق واسع في البنية التحتية والمهارات والابتكار".