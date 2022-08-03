الهند تسجل 17 ألفا و135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم /الأربعاء/ أنه تم تسجيل 17 ألفا و135 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 44 مليونا و67 ألفا و144 حالة.

وذكرت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أنه تم أيضا تسجيل 47 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 526 ألفا و477 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 137 ألفا و57 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 مليونا و403 آلاف و610 أشخاص، وذلك بعدما تعافى 19 ألفا و823 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.