 البرلمان العربي يرحب بقرار المبعوث الأممي تمديد الهدنة في اليمن - بوابة الشروق
الأربعاء 3 أغسطس 2022 1:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟
النتـائـج تصويت

البرلمان العربي يرحب بقرار المبعوث الأممي تمديد الهدنة في اليمن

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 3 أغسطس 2022 - 12:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 أغسطس 2022 - 12:09 م

رحب البرلمان العربي بقرار المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفق البنود السابقة حتى الثاني من أكتوبر 2022، والذي جاء بعد التشاور مع الحكومة اليمنية وموافقتها، ومتضمنا التزامًا من كافة الأطراف بتكثيف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع في أقرب وقت.

وأكد البرلمان العربي، في بيان اليوم الأربعاء، أن قرار تمديد الهدنة يسهم في دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، ودعم مبادرات الحل السياسي، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وبما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله ويصون مقدرات الشعب اليمني وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء، داعيًا إلى البناء على هذه الخطوة الإيجابية وصولاً إلى تحقيق تقدم في العملية السياسية والذي من شأنه أن يُفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وثمن البرلمان العربي، جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وكافة الأطراف في تمديد الهدنة والتي من شأنها أن تفتح المجال أمام إنهاء الحرب التي طال أمدها وتحفظ أمن واستقرار المنطقة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك