كوريا الشمالية تندد بزيارة بيلوسي لتايوان وتدعم موقف الصين

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نددت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، ووصفت الخطوة بأنها "تدخل وقح" من جانب واشنطن في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن الزيارة "تثير قلقا بالغا لدى المجتمع الدولي"، معلنة دعمها للاحتجاج الصيني القوي على الزيارة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الرسمية عن متحدث باسم الوزارة: "يظهر الوضع الحالي بوضوح أن التدخل الوقح للولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واستفزازاتها السياسية والعسكرية المتعمدة هو في الواقع السبب الجذري لتكدير السلام والأمن في المنطقة".

وأضاف المتحدث أن "تايوان جزء لا يتجزأ من الصين وقضية تايوان تتعلق بالشؤون الداخلية للصين"، بحسب ما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.