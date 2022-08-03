 متحف ملوي ينظم جولات إرشادية لطلبة كلية سياحة بجامعة المنيا - بوابة الشروق
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متحف ملوي ينظم جولات إرشادية لطلبة كلية سياحة بجامعة المنيا

إسلام عبد المعبود
نشر في: الأربعاء 3 أغسطس 2022 - 8:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 أغسطس 2022 - 8:24 م

نظم متحف ملوي جولات إرشادية لطلبة كلية سياحة وفنادق قسم إرشاد سياحي جامعة المنيا.

وبدأت الزيارة بجولة إرشادية داخل قاعات العرض المتحفي؛ للتعرف على أبرز القطع الأثرية بالمتحف، وسيناريو العرض المتحفي، وكذلك الأقسام الخاصة بالمتحف ودور المتحف في التواصل المجتمعي.

وفي سياق آخر، استقبل متحف ركن فاروق بحلوان الكاتب الصحفي محمود بكري، وتم اصطحاب في جولة إرشادية داخل قاعات المتحف للتعريف بتاريخ المتحف والمقتنيات الملكية ضمن سيناريو العرض المتحفي.

وأشاد بكري بجمال الموقع الفريد للمتحف على ضفة النيل، وبقاعات العرض وطريقه عرض المقتنيات، وفقا لسيناريو عرض مميز.

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