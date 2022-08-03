الدفاع الروسية تعلن تفاقم الوضع في قره باغ بعد انتهاك أذربيجان وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تفاقم الوضع في منطقة مسئولية قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ الجبلي، بين أرمينيا وأذربيجان اليوم.

وذكرت الوزارة - في بيان، اليوم الأربعاء، أوردته قناة روسيا اليوم- "لقد تفاقم الوضع في منطقة مسئولية قواتنا لحفظ السلام ففي منطقة مرتفعات ساريباب، فقد انتهكت القوات الأذربيجانية وقف إطلاق النار، حيث تتخذ قيادة وحدة حفظ السلام الروسية، إلى جانب ممثلين عن الجانبين الأذربيجاني والأرميني، إجراءات لإعادة الاستقرار للمنطقة".

يذكر أن وزارة الدفاع الأذربيجانية أعلنت في وقت سابق اليوم سيطرتها على عدة مرتفعات في قره باغ، ردا على انتهاك الجيش الأرمني اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ الموقع بتاريخ 10 نوفمبر 2020 في موسكو.