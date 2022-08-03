 وزير الخارجية الروسي لافروف يشيد بميانمار خلال لقائه بنظيره الميانماري - بوابة الشروق
الأربعاء 3 أغسطس 2022 12:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟
النتـائـج تصويت

وزير الخارجية الروسي لافروف يشيد بميانمار خلال لقائه بنظيره الميانماري

بانكوك - د ب ا
نشر في: الأربعاء 3 أغسطس 2022 - 11:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 أغسطس 2022 - 11:48 ص

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ميانمار بـ"الشريك الصديق والقديم" وذلك أثناء لقائه بوزير الخارجية وونا ماونج لوين، اليوم الأربعاء.

وتأتي زيارة لافروف لميانمار بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا "الاسيان" لعدة أيام في كمبوديا.

مع ذلك، لا يسمح للوين بحضور الاجتماع في كمبوديا بسبب العنف الدائر في بلاده منذ وقوع الانقلاب العسكري منذ عام ونصف.

ويشار إلى أن المجلس العسكري في ميانمار أيد هجمات روسيا على أوكرانيا في بداية الحرب.

وبالإضافة لوصفها بـ"الشريك الصديق والقديم"، قال لافروف إن الدولتين مرتبطتان بعشرات السنين من التعاون.

ومن المقرر أن يتوجه لافروف لاحقا إلى كمبوديا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الأسيان، كما سوف يعقد عددا من الاجتماعات الثنائية، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك