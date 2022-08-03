الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الحوار بشأن تايوان والتواصل مع بكين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى تسوية التوترات بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان من خلال الحوار، وإبقاء قنوات الاتصال مع الصين مفتوحة لتجنب سوء التقدير.

وقال متحدث باسم التكتل المكون من 27 دولة إن "الاتحاد الأوروبي مهتم بالحفاظ على السلام والوضع الراهن في مضيق تايوان".

وأضاف: "نحن نشجع التسوية السلمية للمسائل المتعلقة بجانبي المضيق. ينبغي حل التوترات من خلال الحوار. يجب الحفاظ على قنوات الاتصال المناسبة للحد من مخاطر سوء التقدير"، وفقاً لموقع قناة "الشرق" السعودية.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي لديه "سياسة صين واحدة واضحة"، ويعترف بحكومة جمهورية الصين الشعبية باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة للصين، بينما يسعى أيضاً إلى إقامة "علاقات ودية وتعاون وثيق مع تايوان".